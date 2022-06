Rolling Stones komen op 7 juli terug naar de Arena

Het tourschema van de Stones liet weinig ruimte over om de show in te halen. De band heeft er nu voor gekozen om de Arena aan te doen tussen het tweede concert in Londen (3 juli) en het concert in Brussel (11 juli) in.

In de agenda van de Arena past het inhaalconcert ook, het dance-evenement Sensation is 2 juli, Ed Sheeran doet het stadion pas aan op 14 en 15 juli.

Kaartjes

De tickets voor het concert van afgelopen maandag blijven geldig, wel geeft Mojo aan dat voor de nieuwe datum nog een klein aantal kaartjes te koop is.

Mick Jagger vertoonde maandag lichte coronaklachten, hij is meteen in Amsterdam in quarantaine gegaan. Aanstaande dinsdag vervolgen de Stones hun tour in Milaan.

De zanger heeft vandaag voor het eerst sinds maandag weer van zich laten horen. Hij schrijft in een bericht dankbaar te zijn voor alle beterschapswensen de afgelopen dagen. ‘Ik voel me een stuk beter en kan niet wachten volgende week weer het podium op te gaan. Het concert in Amsterdam is inmiddels opnieuw ingepland en we komen zo snel mogelijk met een nieuwe datum voor het afgelaste concert van vrijdag in Bern’, aldus Jagger.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Mick Jagger (@mickjagger)

