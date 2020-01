‘Romana op de scooter’ ligt ernstig verbrand in het ziekenhuis

Miley Cyrus schikt in 300 miljoen dol­lar-plagiaat­zaak

12:31 Miley Cyrus heeft een schikking getroffen met de Jamaicaanse liedjesschrijver Michael May die de zangeres van plagiaat beschuldigde. Mileys We Can't Stop, haar hit uit 2013, zou te veel lijken op een nummer dat May jaren geleden heeft geschreven. Met de schikking zou de rechtszaak over een bedrag van 300 miljoen dollar van de baan zijn.