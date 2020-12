Romantiek tussen Monique en André en Jeroen draagt mollenstokje over

Oudste winnaar dansshow geeft goud randje aan zware dag in Engeland: ‘Hartver­war­mend’

20 december De Britse comedian Bill Bailey (55), die ook regelmatig in Nederland optreedt, is de oudste winnaar ooit geworden van het immens populaire programma Strictly Come Dancing. Zijn optredens, volgens lokale media de ‘meest hartverwarmende ooit’, gaven voor veel Engelsen een gouden randje aan een zwarte dag én jaar. ‘Hij is onmiskenbaar een cultureel icoon.’