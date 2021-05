Romee kolft op de set en Loek heeft nog steeds nachtmerries van De verraders

Martin Garrix maakt samen met Bono en The Edge themanum­mer EK voetbal

4 mei Martin Garrix heeft samen met Bono en The Edge het themanummer van het Europees Kampioenschap voetbal gemaakt. Dat wordt duidelijk uit een tweet die hij vanavond plaatst. Op bijgevoegde foto is hij samen met leadzanger Bono en gitarist The Edge te zien.