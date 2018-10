Romee traint voor Victoria's Secret en Hardwell zindert nog na

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Dj Hardwell zindert nog na van zijn laatste concert dat hij donderdagavond gaf met het Metropole Orkest. De dj stopt voor onbepaalde tijd met draaien en gaat weer gewoon door het leven als Robbert van de Corput.

Isa Hoes is al actrice en schrijfster en kan nu ook fotograaf toevoegen aan haar cv. Vandaag voor haar lens niemand minder dan voormalig topzwemster Inge de Bruijn, die ze zwoel op de gevoelige plaat vastlegt.

Daphne Deckers deelt een kiekje uit de oude doos, toen ze nog met 'rode theemuts met pofmouwen’ op de cover van een Italiaans modeblad stond.

Topmodel Romee Strijd gaat even flink in de gewichten hangen, want ze loopt mee in de Victoria's Secret Show volgende maand.

Tijd voor wat filosofie, vindt de Volendamse zanger Nick Schilder.

Kim-Lian van der Meij speelt wat met filters terwijl ze wordt opgetut voor een opnamedagje. Nu voelt ze zich extra kittig.

Hart van Nederland-presentatrice Gallyon van Vessem heeft één vurige droom: haar keuken opofferen voor een trendy drankkast.

Er waren vandaag best veel knijpflessen foundation en maar liefst twee visagistes nodig om radiomaker Gerard Ekdom een gezond kleurtje te geven.

Wat is er in vredesnaam met supermodel Doutzen Kroes aan de hand? De van oorsprong Friezin deelde namelijk een opvallende foto waarop te zien is hoe ze wat vermoeid ogend tegen een palmplantenbak aan hangt.

Rick Brandsteder en zijn vriendin Roosje - de dochter van acteur en voormalig presentator Bert Kuizenga - waren na een behandeling in een massageruimte kennelijk compleet uitgeteld.

Hoera! Oma Corrie, de grootmoeder van André Hazes’ vriendin Monique Westenberg blaast vandaag 87 kaarsjes uit. Volgens Dreetje gaat het om de meest (eigen)wijze vrouw die hij ooit ontmoette.

Marina Cabau, één van de acht zussen (zie onder) van Yolanthe Sneijder, is met een wel heel strak sexy motorpak aan een stukje gaan scheuren op Ibiza. Yo heeft ook nog vier broers.

Modevamp en presentatrice Anna Nooshin heeft op een terrasje haar warme jas maar eens geopend voor voorbijgangers.

Actrice Kimberley Klaver bewijst dat het best goed balanceren is op de leuningen van bruggen in Parijs.

Fans van polderprins Thomas Berge moeten het even zonder hem stellen, omdat de zanger het vliegtuig heeft gepakt naar India. Daar gaat hij zich voor de organisatie Freeagirl verdiepen in de problematiek van jonge meisjes die onder erbarmelijke omstandigheden worden uitgebuit.

De nachten van presentatrice Airen Mylène en haar vriend, oud-hockeyer Taeke Taekema, worden ongetwijfeld weer wat langer omdat hun in maart dit jaar geboren zoontje Bohdi vandaag voor de eerste keer op zijn kamertje zal slapen.

Qmusic-dj Domien Verschuuren presenteert deze week met Mattie Valk de ochtendshow van de radiozender, omdat Marieke Elsinga (de sidekick van Valk) voor een goed doel in Oeganda verblijft. Voor Domien viel het vroege opstaan niet echt mee.

Zo boos of teleurgesteld kijkt danser-choreograaf Timor Steffens als hij geen hete saus krijgt bij zijn favoriete kipgerecht.

Echt geslaagd is onderstaande modellenfoto van stand-upcomedian Soundos El Ahmadi (links) en de actrices Kim-Lian van der Meij (midden) en Esmée van Kampen (rechts) niet.

Cabaretier Claudia de Breij heeft ontdekt dat je met de plastic bakvormpjes van Albert Heijn ook een best goede ‘psycho Nijntje‘ kan maken.

Zangeres Hind Laroussi heeft zichzelf verloren bij een spetterende fontein in de Amerikaanse gokstad Las Vegas.

Armando, de broer van Marco Borsato, heeft gisteren voor de hele familie zijn ‘wereldberoemde‘ risotto gemaakt. Een familierecept, aldus Armando.

Sander Hoogendoorn en Eva Koreman zijn de eerste twee dj’s van 3FM die dit jaar betrokken zijn bij Serious Request. Zij moeten in de week voor kerst al wandelend van Vlieland naar Utrecht weten te komen. De tocht is de opvolger van het Glazen Huis.

De extreem veel afgevallen royaltydeskundige Marc van der Linden ontbijt nog steeds als een vorst.

Harpmeisje en zangeres Iris Kroes is met deze lekkere trui helemaal klaar voor de winter. De voormalige winnares van The Voice of Holland treedt tegenwoordig vooral veel op op cruiseschepen die Scandinavische landen aandoen.