Romy Monteiro en Django verbreken verloving

Het gerucht dat het niet lekker liep tussen de twee ging al langer rond nadat hun geplande bruiloft afgelopen zomer op de lange baan werd geschoven. ,,Het was moeilijk met zijn baan om een datum te plannen, maar afgelopen oktober besloten ze dat het beter was even afstand te nemen’’, liet presentator Albert Verlinde vanavond weten in 6 Inside . ,,Rond kerst werd duidelijk dat het echt niet meer ging.’’

Zowel Romy als Django hebben het moeilijk met hun beslissing. ,,Django houdt nog veel van haar maar hij realiseert zich dat het voorbij is’’, aldus Verlinde. Romy laat in een uitgebreid instagrambericht weten dat de beslissing ‘uit liefde’ is voortgekomen. ,,We gunnen elkaar al het moois maar gaan ieder ons eigen pad.’’

Romy, dochter van Mamma Mia!-ster Antje Monteiro, had de afgelopen jaren een bomvolle agenda. Ze maakt nu pas op de plaats als het om musicals gaat en richt zich op de presentatie van de talentenjacht Dance Sing, die vanaf donderdag op SBS 6 zien is. ,,Mijn lichaam was helemaal op en eiste een drastische verandering van manier van leven. Rust, wilde het. Als gevolg hiervan hebben we, in goed overleg met Stage Entertainment mijn theatertour All at Once verplaatst’’, aldus Romy.