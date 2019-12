Romy Monteiro: Iedereen dacht dat ik dood was

Aan welke foto heeft Romy (27) fijne herinneringen en welk kiekje wekt bij haar de nodige emoties op? Die vragen legt radio-dj en voormalig Expeditie Robinson-deelnemer Fien Vermeulen aan Romy voor. De blondine trapt af met een pikante foto van de musicalster op het strand, waarop ze twee ananassen voor haar ontblote bovenlijf houdt. Tot grote verbazing van Fien onthult Romy ook meteen ‘altijd topless’ op het strand rond te lopen. Ze is tot nu toe nog niet gespot door andere Nederlandse vakantiegangers. ,,Maar ik ben er wel bang voor. Ik vrees voor het moment.” Ook komt de heftige crash op het Zandvoortse circuit aan bod. De zangeres deed mee aan de Ladies GT Race, maar kreeg een groot ongeluk. Ze werd per ambulance afgevoerd. ,,Het was heel heftig", vertelt Romy. ,,Na de crash waren er allemaal witte doeken om mijn auto heen gezet, waardoor iedereen dacht: Romy is er niet meer", zo schetst ze de situatie. Gelukkig maakte Romy het al snel weer goed en kon ze haar dagelijkse werkzaamheden vlot oppakken.

Liefde

Over de breuk met haar voormalig verloofde Django wil de zangeres niet veel kwijt. Ze stelt dat 'het allemaal heel mooi en leuk was’, alleen waren de twee niet geschikt voor elkaar. ,,Daar kwamen we gelukkig op tijd achter.” Daarom verbraken de twee in januari hun verloving. Ook de kiekjes met Django werden van Romy's Instagram-account verwijderd. Dat heeft volgens Romy een reden: ,,Voor mij is het een hoofdstuk wat toen was, maar dat is niet meer. En op sociale media wil je dat niet steeds ophalen.”



Ondanks de verdrietige breuk, leerde Romy enkele maanden later haar huidige vriend kennen: fotograaf Jasper Suyk. Ook dat werd op Instagram bekendgemaakt door een romantische foto de wereld in te slingeren. ,,We waren allebei op Hawaï en maakten een filmpje van een kip op het strand. De media ging dat aan elkaar linken en uiteindelijk hebben we toen gewoon een foto geplaatst", aldus een glimlachende Romy, die óók uit de doeken doet dat Jasper haar ‘elke dag’ ten huwelijk vraagt. ,,Ik zeg dan gewoon jahaaa... maar nooit écht écht.”