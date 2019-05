Romy Monteiro onthult reden van afgelast huwelijk met ex Django

Musicalster Romy Monteiro (26) heeft maanden nadat plotseling haar verloving met marinier Django van Rijn werd verbroken, kort uitgelegd wat de reden van de break-up is geweest. Romy, die naar eigen zeggen wordt overspoeld met vragen over ‘de situatie', en Django kwamen er ‘op tijd’ achter dat ze toch niet bij elkaar pasten.

,,Dan is een huwelijk geen goed plan. Dat realiseerden we ons op tijd en sindsdien zijn we uit elkaar’’, laat ze weten via Instagram Stories.

Recent werd duidelijk dat Romy, dochter van Mamma Mia-musicalactrice Antje Monteiro, in fotograaf Jasper Suyk de liefde heeft gevonden. Daarover zegt ze nu: ,,Er is altijd hoop, en er is altijd liefde.’’ Het stapelverliefde stel vertrok onlangs samen naar Hawaï om vervolgens vanaf tropische locaties verschillende liefdeskiekjes te delen. ,,Found myself a new main bitch’’, liet Jasper weten.

De fotograaf sleepte onlangs voor het mannenblad FHM een grote klus binnen, waarbij hij voor de FHM500 Nederlands mooiste vrouwen vastlegt. ,,Waar ik normaal gesproken vrij netjes met mijn modellen omga en het zakelijk houd, is dat met Romy niet helemaal gelukt. Vanaf het moment dat we elkaar hebben ontmoet, zijn we eigenlijk onafscheidelijk’’, vertrouwde hij de redactie toe.

Romy's ex Django van Rijn, met wie ze sinds 2017 samen was, heeft inmiddels het liefdesgeluk ook weer gevonden. ,,We hebben allebei een nieuwe liefde en zijn helemaal happy!’’, aldus Romy.

