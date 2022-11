Ron Boszhard is voor de eerste keer opa en Martin Garrix vliegt mee met F-16

Lampje weer gekozen tot favoriete kinderboek

Lampje van Annet Schaap is voor het tweede jaar op rij gekozen tot favoriete kinderboek aller tijden in een verkiezing van De Grote Vriendelijke Podcast en lezerscommunity Hebban. Dat heeft boekenkoepel CPNB vandaag bekendgemaakt. De lijst is samengesteld door bijna 3000 lezers die hun favoriete vijf boeken instuurden.

23 november