Ronald Koeman eerste gast in derde seizoen Hoge Bomen

In het SBS6-programma voert de zanger in elke aflevering een openhartig gesprek met een BN’er, die bij hem aan de pianotafel aanschuift. Met Koeman zal het gesprek ‘over alles’ gaan. ,,Voetbal is bijzaak, ik wil alles weten”, aldus Van der Boom. De trainer van FB Barcelona zou eigenlijk in het tweede seizoen al te gast zijn, maar dat kon vanwege de coronabesmetting van Van der Boom in maart niet doorgaan.

Wie de andere gasten zijn in het derde seizoen, is nog niet bekend. De presentator geeft aan graag meer vrouwen te willen in zijn show. Het afgelopen seizoen was volgens hem een beetje ‘een mannenshow’. Onder anderen Fred van Leer, Jack van Gelder, Paul de Leeuw en Robert ten Brink schoven toen aan. Voor het komende seizoen, waarvan de uitzenddatum nog niet bekend is, denkt zoal aan YouTuber en presentatrice Nikkie de Jager en Johnny de Mol. ,,Dat vind ik een leuk joch. Ik wil weten hoe het afgelopen jaar voor hem is geweest.”