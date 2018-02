Ronnie Flex beoordeelt zangkwaliteiten in It Takes 2

Ronnie heeft zin in zijn nieuwe avontuur. ,,Ik breng veel van mijn tijd door in de studio met andere artiesten en denk dat ik daardoor goed een mening kan vormen en de valse nootjes er wel uit kan pikken. Ik ben altijd positief ingesteld en dat motiveert me ook om het beste uit mensen te halen. Kijk ernaar uit om mij als jurylid in It Takes 2 te laten verrassen."



Flex heeft zelf deze week zijn muzikale prestaties beloond zien worden. De rapper viel maandag twee keer in de prijzen bij de Edison Pop 2018. Zijn plaat Rémi won in de categorieën Hiphop en Album.



Onder leiding van de presentatoren Gordon en Jamai worden vanaf 24 maart op RTL 4 negen bekende Nederlanders aan een professionele zanger of zangeres gekoppeld. De prestaties van de BN'ers worden beoordeeld door de vakjury en een publieksjury. Bibi Breijman won het vorige seizoen. Ze ontmoette daar haar huidige vriend Waylon.