Ronnie Flex en Sevdaliza naast grote namen op Sziget

Tweede seizoen All Stars & Zonen gaat door, opnames eind 2022

De BNNVARA-serie All Stars & Zonen krijgt definitief een tweede seizoen. De reeks over de zonen van de voetballers uit de originele All Stars wordt echter pas eind 2022 opgenomen. Het is logistiek nogal een puzzel om alle acteurs op hetzelfde moment vrij te plannen, meldt regisseur en schrijver Jean van de Velde.

7:42