Ronnie haalt uit naar haters Famke Louise

interview Peterloo: vreedzame demonstra­tie eindigt in bloedbad

11:00 Bijna drie uur trekt regisseur Mike Leigh (Secret and Lies, Another year) uit voor het drama Peterloo over een vreedzame demonstratie van arbeiders uit Manchester uit 1819, die bloedig uiteen wordt geslagen. ,,Deze geschiedenis is nog steeds relevant in gebieden waar mensen worden onderdrukt en monddood worden gemaakt.”