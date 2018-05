Roseanne Barr direct van de buis, maar ze wil geen medelijden

Na een spijtbetuiging op Twitter heeft de comédienne dinsdagavond ook in een officiële verklaring haar excuses aangeboden, zo is te lezen op Buzzfeed. ,,Ik heb grote spijt van mijn opmerking op Twitter. Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden aan Valerie Jarrett, aan ABC en de rest van de cast en crew van de Roseanne-show. Het spijt me voor het maken van een gedachteloze grap die niet overeenkomt met mijn waarden. Ik hou van alle mensen en heb spijt. Door mijn woorden hebben honderden mensen hun baan verloren. Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan mijn publiek die mijn werk al decennialang heeft omarmd. De excuses komen recht uit mijn hart en ik hoop op vergeving.''

Roseanne reageert in meerdere tweets ook op de reacties. ,,Hallo allemaal, verdedig me niet. Het is lief van jullie, maar het verliezen van mijn show is niets vergeleken met te worden gelabeld als racist door één tweet waar ik erg spijt van heb.'' Ze vervolgt: ,,Ik deed iets wat onvergeeflijk is, dus verdedig me niet.'' Ze roept ook op om ABC niet te boycotten. ,,Zij hebben het recht te doen wat ze wensen. Het is oké.''