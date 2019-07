Rotterdam en Maastricht strijden om Songfestival, andere steden vallen af

De selectiecommissie werd in hun afweging ondersteund door technische experts en de European Broadcasting Union (EBU). Naar aanleiding hiervan heeft de selectiecommissie geconstateerd dat twee van de vijf steden een inhoudelijk sterker bid hebben ingediend. ,,Beide steden beschikken over een locatie waarin zowel de TV-shows als het volledige event goed kan worden georganiseerd. Daarnaast is er voldoende accommodatie beschikbaar in de stad en de regio, ligt er een goed plan voor de vele side-events en is er bereidheid een substantiële (financiële) bijdrage te leveren om de kosten van locatie (huur, inrichting faciliteiten, beveiliging,) te dragen’’, stelt de NPO in een verklaring. ,,Hoewel de drie andere steden Arnhem, Den Bosch en Utrecht op hoofdlijnen voldeden aan de voorwaarden die vooraf zijn gesteld, scoorden zij lager op de zwaarwegende criteria geschiktheid van locatie, beschikbaarheid accommodatie en (financiële) bijdrage.’’

,,Alle steden, maar ook de locaties, hebben heel veel energie gestoken om het evenement naar hun stad te halen. We zijn onder de indruk van de voorstellen die zijn ingediend en willen iedereen enorm bedanken voor deze positieve inzet en betrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat zowel Maastricht als Rotterdam een fantastische gaststad zou zijn waar we volgend jaar mensen uit heel Nederland én Europa kunnen verwelkomen om het Eurovisie Songfestival met ons te vieren’’, reageert Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival.

Het is voor Arnhem, Utrecht en Den Bosch nog niet helemaal voorbij. Sietse Bakker: ,,Het enthousiasme waarmee de afgevallen steden zich hebben ingezet om het Eurovisie Songfestival 2020 naar de stad te halen biedt ook kansen. We spreken de komende maanden graag met de steden over hoe we hen kunnen betrekken bij het evenement in mei volgend jaar. Juist omdat we de wens hebben om heel Nederland het Eurovisie Songfestival mee te laten beleven.’’

De komende week worden er door de projectorganisatie technische werkbezoeken gepland naar zowel Maastricht als Rotterdam om de stad, de voorgestelde locatie en de daarbij horende faciliteiten te bekijken.

De Rotterdamse Wethouder Said Kasmi (D66, toerisme) is in zijn nopjes met de ‘finaleplek’. ,,Dit is heel mooi nieuws’’, zegt hij. ,,We staan hier in de startblokken. Wij denken dat Rotterdam uitermate geschikt is om het Songfestival te organiseren. Een échte stad van nu die we graag delen met de rest van de wereld: mediageniek, divers, een stad van innovatie, creativiteit en architectuur en met Ahoy een prachtige locatie. We bereiden ons nu voor op een werkbezoek, waarbij we laten zien dat we ruimschoots aan alle eisen voldoen. En daarna is het aftellen tot de bekendmaking in augustus.’’

Rob van de Wiel, directeur van het MECC in Maastricht, is ‘opgelucht’ dat zijn stad nog steeds kans maakt op het predikaat ‘gaststad’. ,,Ik ben steeds uitgegaan van onze eigen kracht maar vanmiddag, toen het nog even duurde vóór de NPO wat liet horen, werd ik toch wel wat nerveus.’’ Hij heeft, zegt hij, van het begin af het gevoel gehad dat zijn stad het tegen Rotterdam zou moeten opnemen. ,,Ik denk dat zowel Maastricht als Rotterdam nu echt een goede kans maken. Wij in Maastricht hebben de organisatie laten zien dat we heel snel kunnen schakelen en we hebben laten zien dat we in de stad en in de provincie veel draagvlak hebben. Maar Rotterdam heeft met Ahoy natuurlijk een hele sterke locatie.’’

Een nadeeltje voor Van de Wiel: hij moet nu wel zijn vakantie in Portugal abrupt afbreken en de komende weken hard aan de slag. Hij vliegt vanavond nog naar Nederland en staat morgenochtend klaar voor het eerste werkbezoek. ,,Natuurlijk is het even vervelend dat mijn vakantie nu in het water valt, maar geloof me: ik heb het er graag voor over. We zien dit als prachtige kans.’’

Afvallers

De NPO zal vandaag zelf niet ingaan op de redenen waarom Arnhem, Utrecht en Den Bosch afvallen. De steden krijgen het volgens een woordvoerder wel te horen maar het is aan de stadsbesturen zelf of ze de inhoudelijke redenen voor afwijzing openbaar willen maken. Eerder waren er wel al vraagtekens over het budget in Den Bosch en Utrecht: de steden moeten er zo’n 15 miljoen (aan euro’s en/of faciliteiten) voor vrij willen maken. Utrecht had bovendien een probleem met de locatie; de Jaarbeurs bleek niet hoog genoeg. Mogelijk dat Arnhem, dat er het Gelredome voor vrij wilde maken, niet genoeg ondersteunende ruimten voor artiesten, gasten en pers had.

Volledig scherm Vorige week waren er nog vijf steden in de race om volgend jaar het Eurovisiesongfestival te huisvesten. © ANP Graphics

De afvalrace is razendsnel verlopen: vorige week woensdag nog presenteerden alle steden met meer of minder bombarie hun bidbook in het NPO-gebouw in Hilversum. Nu de ‘winnaars’ bekend zijn, zullen er deze week al werkbezoeken aan onder andere de festivallocaties worden afgelegd. De komende weken zullen er dan nog meer werkbezoeken volgen: de executive producers van het Songfestival willen een nauwkeurige inschatting kunnen maken of de steden wel kunnen leveren wat de EBU vraagt.

De NPO hoopt medio augustus bekend te maken welke stad definitief ‘host city’ voor het miljoenenevenement wordt. Die stad zal dan ook zijn naam vermeld zien in het nieuwe Nederlandse logo van het Songfestival: dat logo wordt dit najaar bekend gemaakt. Belangrijk voor fans: de kaartverkoop start in december. De voorlopige data van het festival zelf zijn: dinsdag en donderdag 12 en 14 mei de halve finales, en zaterdag 16 mei de finale.