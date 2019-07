Rotterdam op kop: Zuid-Holland trekt miljoen uit voor Songfestival, geen geld in Utrecht

VVD'er Rense Weide ziet de bezoekers (er komen zeker 20.000 mensen op af) graag komen en denkt dat het songfestival veel gunstige effecten kan hebben. ,,Ieder jaar kijken er honderden miljoenen mensen naar. Een gouden kans om Zuid-Hollandse parels als Kinderdijk, de Keukenhof, kaasstad Gouda en hofstad Den Haag te promoten. Bijvoorbeeld in de filmpjes die worden opgenomen om de kandidaten te introduceren." Ondanks dat de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam nog verre van zeker is, rekenen Rotterdamse hotels zich nu al rijk. In het festivalweekend vragen sommige hotels al honderden euro’s meer voor een kamer. Het aanbod is bovendien gering, omdat bedrijven duizenden kamers hebben beloofd aan de organisatie van het mega-evenement in mei 2020.

Utrecht

Een schril contrast met Utrecht. De kans dat het liedjesfestijn volgend jaar in die stad plaatsvindt, is fors kleiner geworden. Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft, in tegenstelling tot andere kandidaat-steden, geen miljoenen euro’s voor het evenement over.



Den Bosch en Arnhem daarentegen stellen wel een geldbedrag beschikbaar. Over de inhoud van het bidbook en de miljoenen die gemoeid zijn met het organiseren van het festival in de Brabanthallen wil Den Bosch pas na volgende week woensdag iets zeggen. Ook Arnhem maakt het bedrag niet bekend, maar er wordt al wel gesteld dat er niet meer geld mag worden uitgegeven door de gemeente dan waarvoor de raad ruimte geeft.



Behalve Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Arnhem zijn ook Amsterdam en Maastricht/Limburg nog in de race. Den Haag, Leeuwarden en Breda trokken zich eerder al terug.