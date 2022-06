Rowan Atkinson niet blij met cancelcultuur: ‘Beledigen hoort erbij’

,,Ik vind dat het bij je baan als comedian hoort om mensen te beledigen, of op z’n minst dat je grappen die potentie hebben”, aldus de 67-jarige Atkinson, vooral bekend door zijn rollen als Mr. Bean en Johnny English. ,,Elke grap heeft een slachtoffer. Dat is de hele definitie van een grap: het belachelijk maken van een persoon, een ding of een idee.”



Atkinson vindt dan ook dat je overal een grap over moet kunnen maken. Er zijn maar weinig dingen die echt niet door de beugel kunnen. ,,Maar je moet heel voorzichtig zijn met zeggen wat wel en niet mag”, vindt hij. Hij is het er dan ook niet mee eens dat je alleen grappen mag maken over mensen die ‘hoger’ in de maatschappij staan - zoals een politicus of vorst - dan jij. ,,Er zijn onwijs veel zelfgenoegzame mensen onderaan de maatschappij die het ook verdienen om aangepakt te worden. In de ideale wereld mag je overal grappen over maken.”