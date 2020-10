Roxeanne en Monique gezellig met kroost op pad en Bridget is in een filosofische bui

Kleine 600.000 mensen zien ontknoping SBS 6-show Hit The Road

11 oktober De finale van het muziekprogramma Hit the Road is gisteravond door 595.000 mensen bekeken. Daarmee heeft het SBS6-programma een zeventiende plek weten te behalen in de lijst met best bekeken programma’s van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.