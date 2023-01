Roy Donders krijgt nieuwe realityserie

Roy Donders krijgt een eigen realityserie. De serie over de Brabantse zanger en ondernemer is vanaf mei te zien bij TLC en discovery+.

De realitysoap biedt volgens de zenders ‘een intiem kijkje in het leven van Roy en Michelle samen in hun Tilburgse volkswijk’. Eerder had de 31-jarige Donders vooral relaties met mannen, maar afgelopen jaar maakte hij bekend gelukkig te zijn met een vrouw.

Michelle is ook zwanger, een ontwikkeling die ook uitgebreid aan bod komt in de serie. Eerder had Donders al een realitysoap bij RTL5 en SBS6. Deze eindigde vijf jaar geleden.

