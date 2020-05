Roy Donders op blind date in SBS-show Lang leve de liefde

Dat vertelt hij in De Telegraaf. ,,Ik volg het programma al vanaf het begin. Al eerder speelde door mijn hoofd: dit is echt wat voor mij”, aldus de 29-jarige. ,,In het dagelijks leven ben ik nooit op zoek naar een liefde via sociale media of op welke andere manier dan ook. Als bekend gezicht weet je nooit of het om mijn persoon gaat of om mijn bekendheid. Lang leve de liefde is voor mij dus echt wel de manier om te daten.”



De 'Stylist van het Zuiden' laat nog niet los of Brijan een blijvertje is, maar Donders zegt wel dat hij in het programma een hele andere kant van zichzelf heeft laten zien. ,,Ik was er verbaasd over wat ik allemaal los heb gelaten over mijn privéleven. Normaal ben ik nooit heel open over relaties, gevoelens of hoe ik daarin sta. Niet dat ik het wegstop, maar ik vind dat wel privé. Zeker op televisie. Maar als je iemand wilt leren kennen, dan moet je daar heel open over zijn. En dat was ik.”