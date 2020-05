RTL brengt populaire jeugdserie Het Huis Anubis naar Videoland

Recordaan­tal aanvragen bij noodfonds getroffen muzikanten

15:34 Ruim vijfhonderd Nederlandse muzikanten hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit een extra noodfonds voor uitvoerende kunstenaars dat Sena, de organisatie die de inkomsten uit muzieklicenties verdeelt, vanwege de coronacrisis in het leven heeft geroepen. Normaal worden in één jaar zo’n tweehonderd aanvragen gedaan voor het reguliere fonds, verdeeld over drie rondes.