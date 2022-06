RTL gaat niet verder met Danny de Munk als panellid na aangifte vanwege verkrachting

Een vrouw, die tussen 2007 en 2008 samenwerkte met Danny de Munk in de musical Ciske de Rat, heeft aangifte gedaan wegens verkrachting. De artiest ontkent via zijn advocaat die aantijgingen. Toch gaat RTL niet verder met hem tijdens I can see your voice. De opnames van het nieuwe seizoen beginnen volgende week.



,,Het onderzoek naar de aangifte valt samen met de start van de opnameperiode van een nieuw seizoen ICSYV”, laat een woordvoerder weten. ,,We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen als panellid aan het programma. Dat betekent dat we voor dit seizoen op zoek gaan naar iemand anders.”