RTL: geen plannen voor vervolg politieserie Moordvrouw

Römer vertelde gisteren op NPO Radio 5 dat hij nog steeds niet was ingehuurd voor een eventueel vervolg. ,,We draaiden de serie altijd in de tweede helft van het jaar", aldus de acteur. ,,Zo in augustus, september. Dat is het bijna en ze hebben mij nog steeds niet ingehuurd." Moordvrouw telt tot dusver zeven seizoenen. Naast Römer waren er ook onder meer rollen voor Wendy van Dijk, Renée Soutendijk en Porgy Franssen.