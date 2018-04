RTL gooit het roer drastisch om

RTL hoopt dat het vervallen van arbeidsplaatsen grotendeels door natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd, maar ‘gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten’. Om hoeveel mensen het gaat, is onbekend. In het persbericht worden geen aantallen genoemd. Bij RTL Nederland werken circa 800 mensen in vaste dienst. Eerder deze week stapte financieel topvrouw Vivienne de Leeuw nog per direct op. Zij kon zich niet vinden in de nieuwe plannen.

Tegelijk wil RTL Nederland (dat onder meer bestaat uit zenders RTL 4, 5 en het film- en serieplatform Videoland) komende jaren ‘tientallen miljoenen’ investeren in digitale kennis. Door die herstructurering verdwijnen managementlagen en worden afdelingen samengevoegd.

Videoland en RTL XL samen

Dit alles om beter te kunnen inspelen om wat in de volksmond vaak ‘het nieuwe kijken’ wordt genoemd. RTL is nu nog ‘zendergericht’, maar wil die aanpak loslaten en meer doen met video on demand: kijken wat, wanneer en waar je maar wilt. De abonneedienst Videoland en het gemist-platform RTL XL bestaan al enkele jaren, maar omdat onduidelijk is wat waar te zien is, wil het bedrijf alles gaan onderbrengen in één platform. Hoe dit er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk.

,,Onze nieuwe strategie is een duidelijke groeistrategie’’, licht CEO Sven Sauvé van RTL nog toe in het persbericht. ,,Daarom hebben we de intentie onze organisatie aan te passen en nieuw talent aan te trekken. Ten tweede stoppen we met puur zenden, we gaan veel interactiever (…) werken. Ten derde moeten we meer zelfstandig opereren en groeien. We nemen de hele keten van financiering tot ontwikkeling en distributie in eigen hand, waardoor we minder afhankelijk zijn van derden.’’