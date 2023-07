RTL haalt Brits kijkcijferkanon The Piano naar Nederland

RTL komt met een nieuw programma: The Piano . Daarin strijden getalenteerde amateurpianisten om de hoogste eer. Ze worden beoordeeld door een bekende jury die later bekend wordt gemaakt.

Dat heeft een woordvoerder van RTL4 desgevraagd bevestigd. Het programma zal pas volgend jaar op de buis zijn. Fremantle verwierf recent de rechten van het internationale format dat afkomstig is van de makers van The Great British Bake Off.

In Engeland was The Piano eerder dit jaar op Channel 4 een groot succes. Een tweede seizoen is inmiddels aangekondigd. De amateurpianisten traden op in openbare gelegenheden als treinstations en werden, zonder dat ze het wisten, beoordeeld. Juryleden waren popster Mika en de bekende pianist Lang Lang. De finale van het programma, gepresenteerd door de bekende Claudia Winkleman, werd gehouden in The Royal Festival Hall in Londen, waar van de vier kandidaten de 13-jarige blinde pianiste Lucy Illingworth optrad en won. Ze mocht later dit jaar een optreden verzorgen voor 20.000 mensen, onder wie koning Charles III en koningin Camilla, tijdens het kroningsconcert in Windsor Castle.

De piano is in trek. Producent SimpelZodiak werkt aan een format dat De Pianist gaat heten. In dat programma gaan tien bekende Nederlanders de strijd aan om piano te leren spelen. Ze moeten zich bewijzen in verschillende soorten genres, van pop en jazz tot rock-’n roll en klassieke muziek. De kandidaten worden begeleid door een coach en beoordeeld door een jury. Uiteindelijk is er één winnaar. De producent is met verschillende partijen in gesprek om het programma op de buis te krijgen.

