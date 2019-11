RTL haalt Temptation Island van de buis

,,Al onze guilty pleasure-programma’s worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre”, zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws.



Nieuwe reeksen van Temptation Island, Free Love Paradise en De Villa zullen ook niet te zien zijn op Videoland. RTL heeft twee medewerkers die betrokken waren bij het incident in De Villa op non-actief gesteld.



Van der Vorst zegt zich na een intern onderzoek ‘kapot te zijn geschrokken’ van wat zich tijdens de opnames van De Villa heeft afgespeeld. ,,Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan. Ze hebben kandidaten aangezet tot gedrag waarbij zij ook over hun grenzen heen gingen. Dat is onvergeeflijk’’, aldus Van der Vorst.



,,Er is alcohol in het spel geweest en er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in zo'n programma. Ik ben hier naartoe gehaald om te bouwen aan een nieuw RTL. Daar horen dit soort praktijken niet in thuis.’’ Met klem: ,,Iedereen moet zich kapot schamen voor wat hier is gebeurd.’’



Er wordt nu een nieuw extern onderzoek ingesteld dat het productieproces van Blue Circle onder de loep zal nemen. Van der Vorst: ,,Ook door de mensen die de beelden bekijken voordat het de buis op gaat, zijn grote fouten gemaakt. Het ontbreekt aan het juiste ethische kompas.’’