RTL heeft serieuze interesse in overnemen van Ranking the Stars

,,Behalve dat we bestaande en nieuwe formats aankopen, ontwikkelen we ook steeds meer formats zelf", laat RTL in een verklaring weten. ,,Uitgangspunt voor alles is of het past bij de smaak van ons publiek. Ranking the Stars is een interessant programma en we denken dat het bij RTL past. Maar we hebben die puzzel nog niet gelegd.”



Meer toelichting over de fase waarin het 'leggen van de puzzel' verkeert, kan RTL niet geven. In Ranking the Stars nemen loslippige BN'ers elkaar, soms onder invloed van alcohol, de maat, beantwoorden ze niet-alledaagse vragen en doen ze openhartige bekentenissen.



De Leeuw presenteerde het programma jarenlang bij de NPO. Bij RTL maakt hij momenteel een succesvolle zaterdagavondshow en is hij jurylid van Holland's Got Talent.