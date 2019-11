RTL kijkt kritischer naar YouTube-opdrachten nadat Julia Tan ruggenwervel breekt

,,We gaan kritischer beoordelen welke confrontaties we wel en niet gepast vinden voor de opnames van Blind Spot (een programma op het YouTube-kanaal, red.)", laat een woordvoerder van RTL aan deze site weten. Julia deed eind oktober mee aan de opnames van Blind Spot , waarin een bekende Nederlander wordt geblinddoekt en wordt meegenomen naar een onbekende locatie. In het geval van Julia, die samen met haar vader Humberto aan het eerste seizoen van Dance Dance Dance meedeed, werd ze naar het Sloterparkbad in Amsterdam gebracht om van een tien meter hoge duikplank af te springen. Na wat aarzelingen sprong dappere Julia het water in. ,,Het doet echt pijn”, is het eerste wat ze zei toen ze weer boven kwam. ,,Pijn aan mijn billen.”

In de aflevering, die met haar toestemming online is gezet, is te zien hoe Julia vertelt dat ze na het avontuur direct naar huis is gegaan en niet naar het ziekenhuis. ,,Dat was een beetje dom, maar ik wilde me niet aanstellen”, zegt ze in de video. Ze wilde gaan slapen, maar dat lukte niet. De pijn werd steeds erger en ze belde daarom haar ouders. Haar vader bracht haar naar het ziekenhuis. ,,Daar was snel duidelijk dat ik een ruggenwervel had gebroken. Ik ben snel geholpen en het gaat best goed. Ik kan een beetje rechtop zitten.”



Inmiddels kan ze erom lachen: vandaag postte ze op Instagram een foto met als droog commentaar dat het ‘pluspunt van een gebroken rug een extreem rechte houding is’. RTL gaat, gezien het incident met Julia, de omstandigheden rond de sprong goed evalueren.