RTL komt in najaar zeven dagen per week met avond-talkshow

RTL 4 gaat de talkshow-avondprogrammering dit najaar uitbreiden naar zeven keer per week. Nu is de talkshow nog op zes avonden op de buis: doordeweeks en op zondag. Straks komt de zaterdag erbij. Dat betekent dat Renze Klamer, nieuw bij de commerciële zender, al vanaf 4 juli zijn debuut maakt.

Klamer voegt zich bij Eva Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. Komende maandag vindt er weer een wisseling plaats. Dan maakt Beau van Erven Dorens plaats voor Humberto Tan. Laatstgenoemde geeft op maandag 4 juli op zijn beurt het stokje weer over aan Renze Klamer. Hun talkshows zijn in juni en juli alleen op werkdagen te zien bij RTL 4. De eerste vier weken van augustus is er geen talkshow in de avonduren.

Die maand zal RTL 4 op de 27ste beginnen om elke avond de avondtalkshow te programmeren. De eerste twee maanden neemt Humberto Tan de presentatie op zaterdag en zondagavond op zich, begin november zit Renze Klamer in het weekend aan de talkshowtafel. Vanaf maandag 29 augustus start het nieuwe talkshowseizoen van Jinek op elke doordeweekse dag om 22.00 uur bij RTL 4.

‘Actualiteit staat niet stil’

,,De stap om ook de zevende dag, de zaterdag, erbij te pakken is een heel logische, omdat de actualiteit immers nooit stilstaat”, zegt Peter van der Vorst, Directeur Content bij RTL. ,,We staan ook continu met de makers in gesprek over de doorontwikkeling van de talkshows. De weekendshows krijgen bijvoorbeeld een geheel eigen karakter en uitstraling vanuit een nieuwe studio, met meer nadruk op muziek en entertainment, al zal uiteraard ook het gesprek van de dag gevoerd worden.”

Ewart van der Horst, producent PilotStudio: ,,RTL heeft al drie uitstekende presentatoren in huis op de late avond en met de komst van Renze wordt dat team alleen nog maar breder. De redactie heeft zin in nieuwe avonturen en verheugt zich om met Renze de maand juli al aan de slag te gaan. Want er is veel concurrentie en er wordt wat van ons verwacht. En gelukkig mogen we van RTL in augustus even op vakantie om nieuwe plannen te maken voor de weekenden en het najaar.”

