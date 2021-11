fotoFons Lambie (33), bekend als politiek verslaggever van RTL Nieuws , is deze week vader geworden. Dat gebeurde afgelopen maandag even voor 19.30 uur, precies het tijdstip waarop hij normaal vaak op tv is bij RTL 4. ‘Het beste nieuws komt altijd om half acht’, grapt hij op Instagram.

‘Even twee weken niet in politiek Den Haag’, schrijft hij bij een foto van zijn zoon, die zijn handje om de vinger van zijn vader klemt. ‘De reden: Felix Lambie! Ongelofelijk trots op moeder Emma en veel dank voor de goede zorgen in het ziekenhuis.’

Lambie, die oorspronkelijk uit het Limburgse dorpje Eckelrade komt, woont tegenwoordig in Voorburg met zijn verloofde Emma, die uit die regio komt. Ze is niet alleen als geliefde belangrijk voor hem, maar ook als een soort logopedist. Toen Fons als stagiair bij RTL Nieuws werkte en zicht kreeg op een vaste baan, moest hij zijn Limburgse accent afleren.

,,Ik sprak mijn eerste verhaal in en liet dat aan de hoofdredactie horen. Ze waren er tevreden over, behalve over m’n zachte g. Die overheerste’’, vertelde hij aan De Limburger. ,,Ik weet dat sommige Limburgers het stom vinden dat er zo wordt gedacht, maar ik vind zelf ook dat je stem niet mag afleiden. Dus heb ik een paar jaar logopedie gehad. Dat heeft echt geholpen, maar wat het allerbeste werkt, is elke dag bij je Hollandse vriendin zijn.’’

Quote Inmiddels weet ik dat het goed is om soms wat afstand te nemen en thuis te komen bij iemand die je met beide benen op de grond zet Fons Lambie

Fons vroeg Emma in 2019 ten huwelijk en ze zei ‘ja’. Op lange werkdagen voelt hij zich regelmatig schuldig tegenover haar. ,,Al kent ze me niet anders, ik deed dit werk al toen we elkaar ontmoetten. Wel probeer ik meer thuis te zijn dan voorheen. De eerste jaren zat ik vijf dagen per week in perscentrum Nieuwspoort, tot ’s avonds laat. Inmiddels weet ik dat het goed is om soms wat afstand te nemen en thuis te komen bij iemand die je met beide benen op de grond zet en met wie je een gewoon leven leidt.’’

Voorlopig is dat in Nederland. ,,In 2014 heb ik overwogen te solliciteren op de functie correspondent Midden-Oosten. Met Emma ben ik twee weken naar Israël gegaan om die plek te ontdekken. Het is een prachtig land, maar niet om in te wonen, en als correspondent leg je nog extra druk op je partner. Nu werk ik vaak zestig uur per week, al is dat niet te vergelijken met fysiek zwaar werk. Maar om dan ook nog in een vreemd land te zitten waar je veel op reis bent, dat zou ik voor Emma niet leuk vinden. Mede daarom blijf ik liever in Den Haag.’’

