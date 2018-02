RTL ontkent dat Kimberly sneuvelde door technische fout tijdens stemmen

updateOp sociale media wordt driftig gespeculeerd over een mogelijk technische storing, gisteren tijdens het stemmen op The Voice of Holland -topfavoriet Kimberly Maasdamme. De 26-jarige zangeres uit Breda moest onverwachts haar koffers pakken wegens te weinig stemmen, maar volgens tv-kijkers kon er geruime tijd helemaal niet via de app of sms op het supertalent worden gestemd. RTL4 ontkent dat er iets mis is gegaan.

Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een technisch mankement tijdens het tellen van de stemmen, dan betekent dat dat de mooie vocalist mogelijk onterecht naar huis is gestuurd en dat ze heel misschien volgende week vrijdag toch in de finale mag staan. RTL4 is inmiddels op de hoogte van de ophef over de mogelijke storing. Een woordvoerder reageerde vanmiddag: ,,Er was gisteren geen storing tijdens het stemmen. De stemming staat onder toezicht van een notaris die alles nauwkeurig in de gaten heeft gehouden. Op het moment dat de lijnen sloten had Kimberly de minste stemmen''.

Volledig scherm Een tv-kijker kreeg na een stem op Kimberly geen reactie. © Twitter Op Twitter wordt overigens niet alleen het woord 'storing' gebruikt maar ook krachttermen als 'sabotage'. Toen de programmamakers gisteren op Twitter werden aangesproken op het niet kunnen stemmen op Kimberly reageerde een medewerker van The Voice met de volgende tekst: 'Oei, dat is niet de bedoeling. We gaan het doorgeven! Excuses voor het ongemak'. Het probleem was dat stemmers wel een reacties-sms kregen als ze op andere talenten hadden gestemd. Maar in het geval van Kimberly-stemmen kwam er kennelijk even geen automatisch respons. Hoe lang de storing heeft geduurd is onduidelijk. RTL4 stelt nu: ,,Dat mensen geen bevestiging gekregen hebben kan twee oorzaken hebben. Of ze waren te laat met stemmen, of hun telefoonnummer is geblokkeerd tegen dit soort betaalde telefoondiensten.'' Dat laatste lijkt discutabel, omdat mensen wel per app of sms en zonder weigering op andere deelnemers konden stemmen.

Tijdens de uitzending, op het moment dat Kimberly te horen had gekregen naar huis te moeten, ging het helemaal los op sociale media. Ook in de studio werd met ontzetting gereageerd. ,,Hoe is het mogelijk dat een van de beste artiesten gewoon eruit gaat? Ik vind het onbegrijpelijk. Dat gaat er mis als wij geen punten mogen geven'', brieste Anouk, verwijzend naar het feit dat de uitslag volledig werd bepaald door het sms'ende publiek. ,,Het is een idioot volk, they don't know. Dit is hetzelfde als je mensen het songfestivalliedje laat kiezen. Dat moet je aan mensen overlaten die er een beetje verstand van hebben. Ik vind het heel erg.''

Geitje on Twitter Doorgestoken kaart dus, ergens is het stemmingssysteem gesaboteerd!! Dit kan gewoon niet!!! #tvoh #tvoh kimberly https://t.co/voOyZ5Eciw

De halve finale van gisteren leek een formaliteit voor Kimberly. Waylon noemde de zangeres de afgelopen weken tot twee keer toe een autoriteit, een wereldster in de dop. Het duurde even voordat zijn collega-coaches dat ook zagen. Ze was te perfect, vond Ali B. Het leek de bloedmooie artieste allemaal zo makkelijk af te gaan. Hij wilde zien hoeveel moeite het haar kost om zo goed te presteren.

Kimberly maakte vorige week diepe indruk met haar vertolking van de Michael Jackson-klassieker Earth Song en sleepte maar liefst vier tienen in de wacht. Ze kreeg ook gisteren positieve reacties van de coaches voor haar uitvoering van Beyoncé's Sweet Dreams. Pleister op de wond is voor Kimberly dat ze eind maart met Edsilia Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en Candy Dulfer mag optreden bij de Ladies of Soul in de Ziggo Dome.

Jim van der Zee, Demi van Wijngaarden, Nienke Wijnhoven en Samantha Steenwijk staat volgende week in de finale van The Voice of Holland.

Martijn Krabbé on Twitter Aan mij heeft het niet gelegen... #tvoh kimberly #zonde

Tim on Twitter Zijn er meer mensen die niet op Kimberly hebben kunnen stemmen gisteren? #TVOH

JW on Twitter @RTL_TVOH @kimberlymusicc Het is te absurd voor woorden en als je ziet wat er allemaal op fb staat dat stemmen niet ging en dat mensen moesten bellen ga ik twijfelen aan de eerlijkheid van dit programma!!! Denk dat ze eerst ervoor moeten zorgen dat alles goed werkt!!! Kimberly had finalist moeten zijn!!!

Anna ✨ on Twitter Omdat stemmen via de app niet mogelijk was en mensen Kimberly haar naam niet konden spellen ligt ze er nu uit... Wat een niveau weer 😒 #tvoh