RTL stelt seizoen RTL Exclusief uit na kritiek op eindejaarsspecial

In eerste instantie zou het programma op zondag 3 januari al te zien zijn. Nu gaat de show op zondag 10 januari van start. ,,De basis staat, maar dankzij de reacties van de kijkers gisteravond zijn er nieuwe inzichten ontstaan die de makers graag willen gebruiken om het programma nog beter te maken”, aldus RTL.



Daarmee doelt RTL op de eindejaarsuitzending van gisteren. ,,We geven ze graag de ruimte, omdat we geloven in dit programma. We wensen iedereen een hele mooie jaarwisseling!”



Onder meer tv-columniste Angela de Jong was vandaag op deze site duidelijk over de eindejaarsspecial van RTL Exclusief. ,,Ik vond de oudejaarsconference van Martijn Koning grappiger, dat zegt alles”, stelde ze. Ze ziet wel de potentie van het format. ,,Maak het een half uur, zet er een kanon goede, scherpe schrijvers op. Dan hoef je ook niet aan te komen met hoe Máxima op Willem-Alexander zit en Johan Derksen die iets over darkrooms roept.”



In plaats van de première van de eerste reguliere aflevering van RTL Exclusief is op 3 januari de theatershow Tineke Schouten: T-Splitsing te zien. Daarin blikt de cabaretière terug op de keuzes die ze in de loop van haar leven heeft gemaakt.