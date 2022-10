RTL stopt met Ranking the stars, mogelijk doorstart met Paul de Leeuw (maar zónder Patty Brard)

,,Het heeft onvoldoende gedaan wat was gehoopt en het bleek minder bij het huidige profiel van de zender te passen”, zegt een woordvoerder van RTL tegen het ANP. Ranking the stars was tussen 2006 en 2018 te zien bij BNNVara op NPO 3 en verhuisde daarna mee met De Leeuw naar RTL. Toen hij terugging naar BNNVara hield RTL het programma en nam Zoëy het presentatiestokje over. Hoewel kijkers vonden dat hij het goed deed, misten ze De Leeuw.

Volgens Paul heeft BNNVara het programma nu ‘weer terug’ en is men ‘vaag bezig’ met een terugkeer, zei hij in RTL Boulevard. ,,Maar het is de vraag of we dat gaan redden op korte termijn’’, voegde hij toe. BNNVara zegt nog niets bekend te kunnen maken over een nieuw seizoen, maar wel met Paul in gesprek te zijn over verschillende titels. Zijn kindje Busje komt zo komt na teleurstellende kijkcijfers in het tweede seizoen niet terug.

Reünie met Patty en Richard?

Paul presenteerde het overgrote deel van de 140 afleveringen van Ranking the stars. Eddy Zoeÿ maakte er in 2021 tien, in 2009 waren Sophie Hilbrand en Sander Lantinga voor tien afleveringen de spelleiders. Naast Paul waren jarenlang ook Patty Brard en Richard Groenendijk vaste waarden in de BN’er-show. Zij stopten toen Paul moest stoppen en Brard sluit een reünie uit.

,,Richard en ik hebben een ontzettend leuke tijd gehad’’, zei ze in Shownieuws. ,,We hebben daar wekenlang gezeten tussen mensen die ons uitmaakten voor bitterbal en volgevreten frikandel, we hebben ons laten beledigen tot op het bot. Het was enig, maar we zijn ‘uitbeledigd’. We zijn toen samen gestopt en ik denk dat we dat ook zo houden. (...) Je besluit iets en dan houdt het op.’’

In Ranking the stars, een van oorsprong Japans format, geven BN’ers elkaar een plek op een ranglijst aan de hand van een vraag. Die vraag, zoals ‘wie heeft de meeste partners gehad?’, is ook voorgelegd aan een panel van honderd mensen. De BN’er die de antwoorden van dat panel het best inschat, wint de aflevering.

