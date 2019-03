RTL stopt met RTL Late Night en Twan Huys

update RTL Late Night met Twan Huys stopt per direct met uitzenden. De dagelijkse talkshow van RTL 4 is ruim een half jaar op de buis geweest, maar kampte vanaf het begin met tegenvallende kijkcijfers. ,,Helaas heeft het programma niet het grote publiek kunnen bereiken”, stelt presentator Twan Huys in een eerste reactie. Vanavond is de laatste uitzending.

RTL-baas Sven Sauvé liet vanmorgen in een officiële verklaring weten: ,,We hebben altijd aangegeven dat we het programma de tijd wilden geven om te groeien. Twan en zijn redactie hebben keihard gewerkt om het programma tot een succes te maken. Helaas moeten we concluderen dat het ondanks alle inzet niet is gelukt om de kijker aan het programma te binden. Ik heb bewondering voor de gedrevenheid en betrokkenheid van Twan die van begin tot eind onverminderd is gebleven. Dat tekent zijn professionaliteit en ik dank hem daarvoor. De deur bij RTL staat altijd voor hem open.”

Presentator Twan Huys - hij en RTL gaan ondanks een driejarig contract per direct uit elkaar - reageert als volgt: ,,Met veel enthousiasme en energie ben ik samen met RTL in september 2018 begonnen aan een nieuw en groot avontuur. Ik vind het heel jammer dat er nu een einde komt aan RTL Late Night en ik wil vooral mijn redactie bedanken voor de tomeloze inzet.” Voordat Huys in de voetsporen trad van Humberto Tan presenteerde hij bij de publieke omroep Nieuwsuur en College Tour. Voormalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard haalde hem over om over te stappen naar de commerciëlen.

Humberto Tan maakte in maart vorig jaar bekend te moeten wijken voor Twan Huys als presentator van het praatprogramma. De show, die al tijden kampte met dalende kijkcijfers, was volgens de zender toe aan een stevige metamorfose. Voor Tan een pijnlijk besluit. ,,Een beslissing van de zenderleiding waar ik het niet mee eens ben”, zei hij daarover.

Onze tv-columnist Angela de Jong stelde eind vorig jaar al dat RTL Late Night met Twan Huys ‘een kansloze exercitie en pijnlijk om naar te kijken’ is. Over de magere kijkcijfers: ,,Na maanden is van enige groei of inhoudelijke verbetering totaal geen sprake, integendeel zelfs.” Volgens De Jong was het probleem van de talkshow dat ‘er gewoon niks klopt van het programma’.

,,Er zit een bij de NPO weggekaapte journalistiek zwaargewicht in een veel te bombastisch decor met de moed der wanhoop een talkshow te presenteren die qua diepgang en actuele nieuwswaarde amper Koffietijd overtreft. Heel af en toe is er ineens een serieus onderwerp, maar het is toch vooral een potpourri van Lex Uiting met een paar grappige internetfilmpjes, BN’ers die een oud verhaal afsteken, een RTL-promopraatje of de politiek verslaggeefster die is opgetrommeld voor een kulonderwerp. Net als je denkt dat het niet lichter, luchtiger en nietszeggender kan, wordt de dag erop het tegendeel bewezen.”