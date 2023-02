RTL stopt met talkshows op zaterdagavond

Humberto Tan, die afgelopen zaterdag 518.000 kijkers trok met zijn talkshow, is tot halverwege april de talkshowhost op zaterdag en zondag. Vanaf 16 april neemt Renze Klamer het stokje over en is het praatprogramma alleen nog op zondag te zien.

,,We horen om ons heen en zien dat kijkers op zaterdag behoefte hebben aan een andere vorm van entertainment dan een talkshow. Vanaf half april stoppen we daarom voor nu met de Late Night talkshow op de zaterdagavond en houden we onze weekendshow alleen op de zondag”, aldus een woordvoerder van de zender.

Op zaterdag 15 april is de Videoland-première van Special Forces. Vanaf 22 april wordt het tijdslot van Humberto op zaterdag ingevuld met het tweede seizoen van zangshow Better Than Ever.

Wisselend tijdstip funest

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp noemt de keuze van RTL ‘begrijpelijk’. ,,De kijkcijfers waren niet goed genoeg.” Volgens haar heeft dat niet alleen te maken met de grotere behoefte aan entertainment, zoals RTL beweert. Het late tijdstip van uitzenden is bepalender, stelt ze. De talkshows op zaterdag, die vanaf het najaar bij RTL werden uitgezonden, vonden eerst rond 22.40 uur plaats, daarna rond 22.30 uur en inmiddels rond 21.45 uur. ,,Op zaterdagavond kijken er al relatief weinig mensen televisie, maar na 22.15 uur wordt dat nog minder. Dan gaan er veel mensen naar bed. Ook het wisselende tijdsschema heeft zeker niet geholpen.” Kijkers zijn gewoontedieren, zegt Nijkamp. ,,Het is niet voor niets dat om 20.00 uur zoveel mensen naar het Achtuurjournaal kijken en om 21.30 uur naar Nieuwsuur.”

Sinds de komst van een talkshow op zaterdag wisselden Humberto Tan en Renze Klamer elkaar na periodes van vier tot acht weken af. Klamer, die in de maand januari het weekendprogramma op zich nam, trok op zaterdagavond gemiddeld 529 duizend kijkers. Better Than Ever zal straks wel beter scoren, verwacht Nijkamp. ,,Maar alleen als RTL stopt met al dat geschuif in het uitzendschema. Als ze elke week stipt om 21.30 uur de zangshow uitzendt zal dat een miljoen kijkers trekken, verwacht ik.”

Talkshowhost Renze Klamer

