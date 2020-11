RTL trekt definitief de stekker uit sitcom Kees & Co

Ongeloof in België: Slimste Mens-kandidaat na 18 afleverin­gen nog altijd niet wegge­speeld

17:42 In België kunnen ze na dit seizoen wel stoppen met het programma De Slimste Mens, want het lijkt er sterk op dat de makers deze hebben gevonden. Actrice Ella Leyers (32) breekt op dit moment alle records in de quizshow. Bij de eerste aflevering was ze al van de partij en nu achttien afleveringen verder zit ze nog altijd op een van de stoelen.