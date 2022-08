RTL verkoopt B&B Vol Liefde aan het buitenland

De zomerse kijkcijferhit B&B Vol Liefde is door RTL verkocht aan verschillende buitenlandse partijen. Dat laat RTL vandaag weten aan het ANP. De datingshow, waarin bed and breakfast-eigenaren op zoek gaan naar de liefde, is al te zien in Vlaanderen en binnenkort start ook een Franse versie.

,,Het is altijd mooi als eigen formats, net als de B&B eigenaren, reizen naar het buitenland”, zegt Ralph de Beurs, Creative Director RTL. ,,B&B Vol Liefde is bedacht door de RTL Creative Unit en is samen ontwikkeld met Blue Circle, die er een geweldig productie van hebben gemaakt.” De Beurs is dan ook blij met de buitenlandse ontwikkelingen. ,,We zijn trots dat op dit moment al een seizoen in België loopt en binnenkort ook Franse B&B eigenaren op zoek gaan naar de liefde.”

De Vlaamse heet B&B Vol Lief en is sinds juni te zien op de zender VTM. Presentatrice An Lemmens helpt bed and breakfast-eigenaren die in Frankrijk leven in hun zoektocht naar de ware liefde. De Franse variant gaat in augustus van start bij televisiezender M6.

In Nederland is B&B Vol Liefde bezig aan een tweede seizoen. Van maandag tot en met vrijdag is er een aflevering te zien op RTL 4. Het programma trekt steevast een publiek van ongeveer 850.000 kijkers. Het eerste seizoen werd gepresenteerd door Art Rooijakkers. Vanwege stemproblemen is hij niet te horen in het vervolg. Het programma werkt nu zonder presentator, met enkel een voice-over.

