RTL XL stopt met optie vooruit kijken tv-programma's zoals Goede Tijden

Dochter Patricia Paay kreeg ernstige eetstoor­nis toen ouders gingen scheiden

17:25 Christina, de 27-jarige dochter van Patricia Paay en haar ex-man Adam Curry, had het in de periode rond de echtscheiding van haar bekende ouders in 2009 zó moeilijk dat ze een ernstige eetstoornis ontwikkelde. ,,Ik voelde me verloren, bang en ongelukkig omdat ik gevoelsmatig nergens controle meer over had'', schrijft Christina vandaag in een openhartig bericht op Instagram.