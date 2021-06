Ruben Block van Triggerfinger gaat solo: ‘Ik wilde iets volledig anders doen’

Twee decennia lang trok Ruben met Triggerfinger van de ene concerthal naar de andere festivalweide, tot de groep twee jaar geleden besloot om de stekker tijdelijk uit de band te trekken. ,,Om even op andere projecten te focussen”, klonk het toen. Dat blijkt een solo-project te zijn en Block lanceert zijn eerste eigen single, Lights. Volgend jaar volgt een hele plaat op eigen naam.



,,Natuurlijk is het extra spannend om in mijn eentje nieuw materiaal uit te brengen”, zegt Block tegen de krant. ,,Ik ben het gewend om geschouderd te zijn door mijn vaste compagnons, Paul (Van Bruystegem, bassist, red.) en Mario (Goossens, drummer, red.). Door de jaren heen heb je een bepaald vertrouwen ontwikkeld in die gasten: ik wéét dat ik met hen ook in slechte omstandigheden kan spelen omdat we elkaar zo goed aanvoelen. Deze keer ben ik volledig op mezelf ­aangewezen om iets nieuws op te bouwen.”