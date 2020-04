Ruben Nicolai: LEGO Masters past perfect in tijdsbeeld corona

,,Op de finale na was er geen publiek aanwezig. Dat past dus toevallig perfect in het tijdsbeeld. Het is raar om bijvoorbeeld een oude voetbalwedstrijd te zien met publiek. Dan denk je: wat doen al die mensen daar op elkaar? Gek hoe snel je went aan een situatie”, zegt Ruben tegen BuzzE.

Niet alleen een lege studio, maar ook LEGO past goed bij de coronatijd. ,,LEGO is voor nu een heel fijn en voor de hand liggend tijdverdrijf”, zegt de presentator, die tijdens de opnames ook menig creatie maakte. ,,Tot je met je slaperige hoofd, met je bak koffie in de hand met je blote voet op een blokje van zes gaat staan. Dat is LEGO ook.”

Spannende twist

Mensen die verwachten naar een kneuterig programma te kijken waarin deelnemers ontspannen aan het bouwen zijn, kunnen hun verwachtingen bijstellen. ,,De twist maakt het spannend. In de eerste aflevering krijgen de acht duo’s vijftien uur de tijd om een manshoog gebouw te maken en meteen daarna moeten ze er iets heel anders mee doen. Dat is extreem.”

De duo’s krijgen wekelijks een andere indrukwekkende opdracht die ze zonder bouwtekening moeten uitvoeren. De Brickmaster, Senior Designer bij LEGO, bepaalt welk tweetal de opdracht het beste heeft uitgevoerd. Ruben en medepresentator Vlaming Kürt Rogiers praten de show aan elkaar en staan de deelnemers bij.

Competitie

Maar hoewel het een afvalrace is, was er onderling nauwelijks een competitiestrijd. ,,Als kandidaten eerder klaar waren dan zag je dat ze elkaar gingen helpen en suggesties gaven, zo van: misschien kun je dit blokje daar gebruiken? Van jaloezie was geen sprake. Het blijft een afvalrace, maar ook als een duo moest vertrekken dan was er begrip en zeiden ze zelfs: ja, maar kijk nou van welke prachtige creaties we verliezen.”

Een gevoel van saamhorigheid dat - zo leerde Ruben - kenmerkend is voor fervente bouwers. ,,Toen ik me erin ging verdiepen, ontdekte ik dat er echt een hele LEGO community is. Online ruilen mensen blokjes en wisselen ze tips uit en toen er een paar maanden geleden een winkel opende in de Kalverstraat stonden rijen van fans te wachten. Echt een wereld op zich, te gek toch?”