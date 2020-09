Ruben Nicolai scoort met frustrerende zoektocht naar erfgenaam: ‘Dit is vreselijk’

Maar liefst 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond hoe een verslagen Ruben Nicolai het niet voor elkaar kreeg iemand te vinden die recht heeft op een erfenis van 73.000 euro. Na lang graafwerk en duizenden kilometers reizen was hij in De Erfgenaam eigenlijk niets opgeschoten. ,,Het is een gevalletje terug naar start.’’

In zijn RTL 4-programma gaat Nicolai op zoek naar de rechtmatige erfgenamen van nooit uitgekeerde nalatenschappen. Gisteravond dook hij in de familiebanden van de in 2001 overleden Aldegonda Sikarti, een Indonesische vrouw die een relatie had met een Nederlandse man.



De zoektocht naar een erfgenaam voor haar nagelaten 73.000 euro leidde Ruben onder meer naar verschillende adressen in Indonesië. Zonder succes: niemand bleek haar naam nog te kennen. De presentator leek dichtbij te komen toen hij het oudste weeshuis van Sikarti’s geboorteplaats Kediri bezocht, maar dat kon niet met zekerheid zeggen of de ouderloze vrouw daar ooit was geweest.

Vreselijk

Als laatste noodgreep deed Ruben tijdens de opnames een oproep op televisie, waarna hij tóch in contact kwam met een familielid. Maar tot Rubens teleurstelling maakt haar neef geen aanspraak op de erfenis. Hij is immers familie van Sikarti’s man - en omdat die eerder overleed dan zij, vervalt volgens de Nederlandse wet het erfrecht aan zijn kant van de familie.



,,Dan houdt het echt op’’, moest Ruben concluderen. ,,Hoe vreselijk dit ook is, want... ik zít gewoon naast familie van mevrouw Sikarti.’’ De erfenis van de vrouw gaat nu naar de staat. ,,Na dagen zoeken en duizenden kilometers reizen bleek het een gevalletje: ga terug naar start. Niemand ontvangt 73.000 euro.’’

Onderkoning

De Erfgenaam is de zoveelste hit voor ‘onderkoning van RTL’ Nicolai, die de afgelopen jaren ook al veel kijkers trok met onder meer Lego Masters, The Masker Singer en Ik weet er alles van. Op het tijdslot van 21.30 uur gaf hij de belangrijkste concurrentie op NPO 1 (Opgelicht, 984.000 kijkers) en SBS 6 (Crisis in de tent, 259.000 kijkers) gisteravond ruimschoots het nakijken.



Het is goed voor een vierde plek in de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek. Dit is de top 10:

1. Journaal 20 uur, NPO 1: 2.335.000

2. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.416.000

3. EenVandaag, NPO 1: 1.252.000

4. De Erfgenaam, RTL 4: 1.220.000

5. Half acht nieuws, RTL 4: 1.174.000

6. Vooravond, NPO 1: 1.075.000

7. Opsporing verzocht, NPO 1: 1.065.000

8. Op1, NPO 1: 1.031.000

9. Opgelicht, NPO 1: 984.000

10. Frank en Rogier checken in, RTL 4: 842.000

