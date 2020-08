Ruben Nicolai verloor veel geld met mislukte theatershow

Volgens Ruben had hij destijds in 2013 niet genoeg levenservaring om zo’n show te dragen en kwam hij ook op vele andere punten tekort. ,,Ik had zeker niet genoeg discipline. Ik had geen goede aanvliegroute, ik had niet op tijd een regisseur in de arm, geen goed persplan”, somde hij op.



De presentator, die in 2002 nog Cameretten won als duo met Nathan Vecht, zou nu ook niet meer zo snel solo de theaters in gaan. ,,Ik vind toeren door het land helemaal niet het leukste wat er is”, zei hij. Volgens hem was het met de Lama’s wel leuk maar valt het alleen nogal tegen. ,,Zeker als de kaartverkoop nogal tegenvalt.”



,,Het was een drama. Van alle dingen is dit het minst favoriet onderwerp”, lacht hij. “Het was een lesje nederigheid van heb ik jou daar.”