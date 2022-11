Ruim 1,1 miljoen kijkers zien sprookjeshuwelijk Maxime in slotaflevering Chateau Meiland

Officieel zijn ze al even getrouwd, maar ruim 1,1 miljoen kijkers stemden gisteravond af op de voorlopig laatste aflevering van Chateau Meiland om eindelijk te zien hoe Maxime en haar grote liefde Leroy elkaar het jawoord gaven. Het was de eerste keer dat er van zo dichtbij kon worden meegekeken.

De bruiloft van Maxime en Leroy vond in juli al plaats in kasteel Oud Poelgeest in Oegstgeest, maar op wat korte video’s en romantische foto’s na, bleef het voor fans van de flamboyante familie onbekend hoe de huwelijksdag van de tortelduifjes eruit had gezien.

Tot gisteren. 1.119.000 kijkers zagen in de seizoensafsluiter van Chateau Meiland hoe Maxime en Leroy elkaar eeuwige trouw beloofden. De blondine, die maar liefst drie jurken had uitgekozen voor haar huwelijk, werd door haar moeder Erica weggegeven. Leroy werd eveneens door zijn moeder weggegeven. Toen hij zijn toekomstige vrouw naar het altaar zag lopen, pinkte hij een traantje weg.

Maxime hield het na afloop niet droog. ,,Ja, ik was toch heel nerveus. Maar het was zó mooi”, jubelde ze. Ook vader Martien kon zijn tranen niet bedwingen. ,,Het was prachtig. Ik heb toch nog m’n zakdoekje even nodig gehad, maar het viel me honderd procent mee. En ze zijn zo blij”, vertelde hij vol trots voor de camera.

Maxime en Leroy leerden elkaar zo’n twee jaar geleden in Frankrijk kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland. Begin vorig jaar maakten ze bekend te gaan samenwonen, vorig jaar september verwelkomden ze dochter Vivé. Maxime heeft ook nog een dochtertje uit een eerdere relatie, Claire. Vader Martien noemde Leroy het ‘eerste echte vriendje’ van Maxime.



Bekijk een fragment van het huwelijk, lees daaronder verder:

Kijkcijfers

Met ruim 1,1 miljoen kijkers staat Chateau Meiland op de zevende plek in de top 25 met de best bekeken programma’s van de dag van de Stichting KijkOnderzoek. Voetbalwedstrijden en napraatprogramma’s rond het WK domineren de top 5. Alleen het achtuurjournaal wist ertussen te komen: met ruim 1,6 miljoen toeschouwers staat het programma op plek 3.

Volledig scherm Leroy en Maxime geven elkaar het jawoord. © Talpa

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.