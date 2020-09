Ruim 1,2 miljoen kijkers zien Winston Gerschtanowitz een ‘coronafout’ maken

Waar dit weekend Ik hou van Holland niet echt een kijkcijferhit was op de zaterdagavond, maakte presentatrice Linda de Mol met haar andere programma Miljoenenjacht het gisteravond weer goed. Ze trok ruim 1,2 miljoen kijkers op SBS 6. De kijkers zagen ook dat Winston Gerschtanowitz bij het uitreiken van de prijs aan de thuiswinnaar de mist in ging met de coronaregels.

De 1,2 miljoen was nipt minder dan Yvon Jaspers met Onze Boerderij op NPO 1 (1,3 miljoen belangstellenden). Maar wel goed voor een vierde plek in de lijst van best bekeken programma’s van gisteravond. Vorige week bleef De Mol met ongeveer even veel kijkers Onze Boerderij nog voor, want op dat programma stemden toen iets minder mensen af.

In de spelshow won deelnemer Frans 265.000 euro. Een mooi bedrag, maar toch was er een beetje teleurstelling omdat hij ook met 400.000 euro naar huis had kunnen gaan als hij eerder was gestopt met het spel. Winston Gerschtanowitz ging vervolgens op pad om een thuiswinnaar gelukkig te maken. Hij neemt dit seizoen special een ‘huiskamer’ mee om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, maar toen Gerschtanowitz gisteravond aanbelde in het Friese Akkrum ging het desondanks mis. Hij stelde zich voor en gaf direct een hand. ,,Oh nee, nu geef ik jullie automatisch een hand”, zei hij direct. ,,Excuus, laten we anderhalve meter afstand houden.”

Lees hieronder verder

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Linda’s record met Miljoenenjacht op SBS 6 is 1,7 miljoen kijkers. Dat behaalde ze afgelopen oktober, met de laatste aflevering van het eerste seizoen op die zender. De Mol nam het programma met de gouden koffertjes mee van RTL 4 toen ze vorig jaar de overstap maakte naar de zender van haar broer John de Mol. In de hoogtijdagen bij RTL 4 scoorde Miljoenenjacht soms wel rond de 2,5 miljoen kijkers. Op 4 oktober wordt het twintigjarig bestaan van Miljoenenjacht gevierd met een speciale jubileumaflevering.

Verder zagen zo’n 798.000 mensen hoe Max Verstappen zondag na minder dan een minuut het circuit moest verlaten vanwege een crash. Daarmee is het aantal kijkers relatief laag: twee weken geleden keken er nog 1,3 miljoen mensen naar de race op Ziggo Sport. Het NOS Journaal van 20.00 uur was op NPO 1 het best bekeken programma van de avond, met ruim 2 miljoen kijkers. Studio Sport Eredivisie op NPO 1 behaalde met 1,6 miljoen kijkers een tweede plek in de kijkcijferlijst.

Volledig scherm Frans en zijn vrouw Jolanda naast Linda de Mol met het geldbedrag. © Postcode Loterij Miljoenenjacht