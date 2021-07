Ruim 1,5 miljoen mensen zien Maarten van Rossem K3 fileren: ‘Dit is verschrikkelijk, ook voor kinderzielen’

The Rocky Horror Show zit vol verleiding, seks en manipula­tie

26 juli The Rocky Horror Show is over de hele wereld een culthit op theater- en filmgebied, maar in Nederland amper bekend. Dat gaat nu veranderen, mede dankzij hoofdrolspeler Sven Ratzke, die de gestoorde wetenschapper Dr. Frank-N-Furter speelt in de rockopera. ,,Ik weet zeker dat het publiek nog nachtenlang plezier heeft van deze voorstelling.’’