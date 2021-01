Ruim 1 miljoen kijkers voor Matthijs Gaat Door: 'Mag Joost Prinsen sidekick worden?’

Matthijs Gaat Door , het nieuwe praatprogramma van Matthijs van Nieuwkerk, is gisteravond van start gegaan met ruim 1 miljoen kijkers. Vooral schrijver en acteur Joost Prinsen, die meerdere gedichten voordroeg in de show, krijgt lovende reacties. ‘Kan hij vaste sidekick worden?’ vragen kijkers op sociale media.

Van Nieuwkerk keerde gisteren met een nieuwe talkshow terug op televisie. De 60-jarige talkshowcoryfee hield tot de uitzending geheim hoe de invulling van het praatprogramma zou zijn. De kijkers thuis werden dus verrast. Er waren live optredens, cabaret en Joost Prinsen schoof aan om poëzie met de kijkers te delen.



Vooral laatstgenoemde gast werd door de kijkers thuis positief ontvangen. Prinsen las onder meer een gedicht voor van Ester Naomi Perquin. ‘Een vraag: mag Joost Prinsen alsjeblieft een vaste gast worden in het programma? Zijn passie bij het voordragen van de gedichten is machtig, het plezier daarbij meer dan prachtig’, schrijft iemand. En een andere kijker: ‘Joost Prinsen in topvorm! Genieten hoor.’

Ook op muzikaal gebied werden de kijkers thuis niet teleurgesteld. Zo droeg Di-rect-zanger Marcel Veenendaal Soldier On op aan de zorg. Tijdens zijn optreden verschenen meerdere beelden van zorgpersoneel op de achtergrond in de studio. ‘Soldier on - prachtige song met fraaie beelden’, merkt een kijker op. En er zijn meer positieve reacties. ‘Wat een prachtig lied blijft dit’ en ‘Kippenvel’, klinkt het onder meer.

Jacqueline Govaert, bekend van de band Krezip, sloot de eerste uitzending af met het lied The Rising van Bruce Springsteen. Haar versie van het nummer raakte veel kijkers recht in het hart. ‘The Rising van Bruce als afsluiter, wat een fantastische finale!!! Het had nu 00.00 moeten zijn’, merkt een enthousiaste kijker op.

