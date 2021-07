Ruim 3,1 miljoen kijkers voor nieuwe coronapersconferentie

Coronavirus LIVE | Jongeren uit 2008 kunnen prikaf­spraak maken, voortaan twee weken wachten op ‘groen vinkje’

10:53 De grote festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. ,,Het is een disproportioneel besluit”, zo vertelt ceo Ritty van Straalen tegen het ANP. Vrijdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse evenementen voorlopig niet meer worden gehouden en dat bezoekers van een evenement moeten zitten. ID&T organiseert onder meer de festivals Defqon.1 Weekend Festival, Mysteryland, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.