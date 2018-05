Ruim 800.000 kijkers volgen live tv-show tegen kanker

ABC haalt serie Roseanne van de buis na racisti­sche tweets

29 mei De Amerikaanse zander ABC heeft de serie Roseanne per direct van de buis gehaald, nadat hoofdrolspeelster Roseanne Barr (65) veel ophef had veroorzaakt met een tweet die door veel mensen racistisch wordt gevonden. Barr had in een tweet over voormalig adviseur van voormalig president Barack Obama, Valerie Jarrett, een toespeling gemaakt op haar religie en haar afkomst.