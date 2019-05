Ruim miljoen Eén Tegen 100-fans zien hoe Fred pijlsnel escapes verspeelt

Qmusic haalt 5 Seconds of Summer naar Amsterdam

9:15 De Australische band 5 Seconds of Summer geeft op dinsdag 18 juni een intiem optreden in the Qube van Qmusic. Dit maakten dj's Mattie en Marieke bekend in hun ochtendshow. Er is plaats voor ongeveer 200 luisteraars om het concert bij te wonen.