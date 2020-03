Rumag-baas: Arjen Lubach pleegt karaktermoord op ons

Arjen Lubach ging gisteravond in Zondag Met Lubach fel tekeer tegen Rumag. Het Nederlandse bedrijf, dat online veel bereik heeft met grappig bedoelde teksten met puntjes tussen de woorden, probeert volgens hem te profiteren van de coronacrisis en geld te verdienen met T-shirts die worden verkocht voor een goed doel. Daarom begon hij een tegencampagne en lanceerde hij een shirt waarvan de opbrengsten ook naar het Rode Kruis gaan. De aflevering werd door 1,7 miljoen mensen bekeken en de video op YouTube is binnen een dag al meer dan een half miljoen keer bekeken. ,,We schrokken van de inhoud. Maar nog meer van het feit dat een veelkoppige redactie nooit de moeite heeft genomen hun claims bij RUMAG te checken", stelt het bedrijf in een verklaring. ,,Want we herkennen ons absoluut niet in wat wordt beweerd. Bovenal willen we benadrukken dat in deze kwetsbare tijd onze aandacht vooral uitgaat naar de coronaslachtoffers en de mensen die onze samenleving draaiende houden.” Thijs van der Heide, ceo van Rumag, vult aan: ,,Juist in een periode als deze, waarin bedrijven omvallen en heel veel werknemers thuiszitten. We zijn juist iets goeds aan het doen voor Nederland. En nu probeert hij ons zelfs in deze tijd kapot te maken. Hij doet hier een poging tot karaktermoord op een publieke zender. Dan balen wij van onze belastingcenten.”

Jonge achterban

Rumag somt in het statement enkele cijfers op: met de actie voor het Rode Kruis is 100.000 euro opgehaald en in 2018 werd bijna 150.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. ,,Dit doen wij door onze jonge achterban te activeren en te laten doneren. Met groot succes en waar we trots op zijn. We verdienen hier NIETS aan.” Ook zegt het bedrijf zijn netwerk in te hebben gezet om de #blijfthuis-boodschap naar heel Nederland te communiceren.



Dat het bedrijf geld zou willen verdienen door middel van bezorgkosten, is volgens Rumag onjuist. ,,De bezorgkosten bestaan uit 5,64 euro inclusief btw en 1,07 euro voor het verpakkingsmateriaal. Na iedere actie maken wij de balans op en wanneer er na de kosten nog geld over is, maken wij ook dit restant over aan het Rode Kruis. Dit hebben we meerdere keren benoemd.” Van der Heide vult aan: ,,Het uitzetten van de verzendkosten op de reguliere producten was een tijdelijke actie, omdat meerdere webshops dat in deze crisisperiode doen. Als we dit aan hadden laten staan op de coronacollectie, dan hadden we tienduizend keer de verzendkosten uit eigen zak moeten betalen.”



De mondkapjes met teksten als ‘krijg de corona’, die het bedrijf eerder aanbood, plaatst Rumag in een ander tijdsbeeld. Van der Heide: ,,Toen onderschatte het RIVM corona ook nog. Er zijn nu twee mondkapjes die we nu ook niet meer op de markt zouden brengen.”



Ook van een andere eerdere uiting wil het bedrijf afstand nemen. ,,In deze verwarrende en emotionele tijd willen wij ons met terugwerkende kracht distantiëren van onze eerdere uitingen waarin we termen als ‘grafbek’ en ‘ga naar buiten en lik aan een knop’ hebben gebruikt. We hadden niet in de emotie moeten reageren en betreuren het als wij mensen hebben gekwetst.”



De redactie van Zondag met Lubach komt nog met een reactie op het statement.